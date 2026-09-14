Почему репетиторы могут снизить самостоятельность школьника, объяснил психолог

15:14, 14 сентября 2026, ПАИ

Навык самостоятельно искать решения сложных задач может утратиться у ребёнка, когда он ходит сразу к нескольким репетиторам. Об этом «Газете.ру» рассказал педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.

По словам эксперта, большое число дополнительных занятий действительно снижает самостоятельность школьника. Это возможно в том случае, если учащийся привык любую сложную тему разбирать только со взрослыми.

Из-за школы, домашнего задания и нескольких репетиторов у школьника остаётся меньше времени на сон и отдых. А усталость ведёт к снижению внимательности и концентрации. Иногда ещё один час занятий даёт меньше пользы, чем полноценный отдых, подчеркнул психолог.

Шамиль Ахмадуллин также обратил внимание, что самая главная цель репетитора заключается в том, чтобы ребёнок постепенно смог обходиться без него.

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