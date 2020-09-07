Заведующая псковским детсадом опровергла информацию о навязывании платных услуг

14:53, 07 сентября 2020, ПАИ

Заведующая детским садом № 41 в Пскове («Центр развития ребенка») Елена Куваева опровергла информацию об обязательных платных услугах хореографа в дошкольном учреждении. Руководитель детского сада прокомментировала Псковскому агентству информации жалобу мамы одного из воспитанников, оставленную на сайте губернатора Псковской области.

«Нам сообщили, что с этого учебного года все в обязательном порядке должны ходить на платную хореографию. Я отказалась, на что мне было сказано, что тогда мой ребенок будет на утреннике сидеть на стуле, пока остальные дети танцуют, так как танцы будет ставить платный хореограф. Методист детского сада написала мне, что такие дети сидят на стульчиках и плачут», - обратилась псковичка к главе региона.

«Для меня это было полным открытием, - возразила Елена Куваева. - Не то что открытием, а даже шоком. Ни одной дополнительной платной услуги по принуждению у нас никогда не было и не будет».

Заведующая детским садом пояснила, что в этом году в учреждение поступило более 90 дошколят (всего в Центре развития ребенка занимаются 310 детей). «При заключении основного договора на оказание образовательных услуг я каждому родителю доносила, что у нас широкий спектр дополнительных образовательных услуг, которые они по желанию могут выбрать. При этом расписание составлено так, чтобы никакая платная услуга не пересекалась с нашей образовательной программой. Каждый родитель услышал от меня лично, что платные занятия добровольны. Мы действуем в интересах детей и в интересах родителей. Хотят – рисуют, хотят – лепят из глины, хотят – изучают английский язык. Исключительно на добровольной основе», - подчеркнула Елена Куваева.

Собеседница агентства сообщила, что уже переговорила с автором жалобы и выяснила, что у женщины возникло недопонимание с воспитателем. Педагог уже написала объяснительную по этому поводу, а псковичка пообещала оставить опровержение на сайте главы региона, признав, что не так поняла воспитателя. Кроме того, к заведующей обратились родители других детей и попросили не исключать платную хореографию из перечня образовательных услуг, чтобы их дети продолжили заниматься.

Елена Куваева подтвердила, что все дети участвуют в утренниках, подготовкой которых занимается музыкальный руководитель, а не платный хореограф.