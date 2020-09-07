Артиллерия и танки приведены в высшую боевую готовность в Белоруссии

15:40, 07 сентября 2020, ПАИ

В Белоруссии в высшую боевую готовность приведены две артиллерийские базы и база резервов танков, сообщается 7 сентября на сайте минобороны страны.

Это делается в рамках проверки боеготовности белорусских вооруженных сил. В командно-штабных учениях также примут участие военнослужащие, ушедшие в запас. Как долго продлятся учения, не уточняется.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, почти месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По данным ЦИК, победу с 80,1 % одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

22 августа Александр Лукашенко заявил, что Белоруссию «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию. Этого же мнения, по его словам, придерживается и его российский коллега Владимир Путин.