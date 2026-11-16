Телеоператор Денис Алексеев на Детском медиафоруме раскрыл секреты мастерства

13:47, 16 ноября 2026, ПАИ

Финальный и самый масштабный день III Детского медиафорума Псковской области прошёл в Доме молодёжи 13 ноября. В рамках насыщенной образовательной программы для юных журналистов и активистов школьных медиацентров прошёл мастер-класс старшего телеоператора ГТРК «Псков» Дениса Алексеева на тему «Основы построения кадра и работы со светом».

Форум, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», объединил 124 участника из всех муниципалитетов региона – школьников 7–9-х классов. Особенностью события стала связка «наставник – наставляемый», где опытные ребята помогают новичкам освоить азы медиапроизводства. Участие профессионалов такого уровня, как Денис Алексеев, превратило образовательную часть форума в полноценную практическую лабораторию.

Выступление спикера было посвящено ключевым аспектам работы со светом. Денис Алексеев подробно разобрал с подростками правила – от использования естественного освещения до базовых схем постановки искусственного света (света рисующего, заполняющего и контрового), без которых невозможно создать качественную картинку.

В своём выступлении телеоператор подчеркнул, что даже самое современное оборудование бессильно без понимания драматургии кадра и умения видеть свет.

«Кадр – это не просто фиксация реальности, это язык, на котором вы говорите со зрителем. Свет же – главный инструмент оператора, который создаёт настроение, объём и эмоцию», – отметил Денис Алексеев. Изучая основы построения кадра, ребята научились управлять вниманием аудитории и рассказывать истории так, чтобы их хотелось досмотреть до конца.

Навыки построения качественного кадра и грамотной работы со светом стали для участников форума фундаментом, который позволит превратить абстрактные лекции в готовые медиапродукты для использования в школах и муниципалитетах.

Участие в форуме экспертов-практиков из ведущих региональных СМИ доказывает, что событие является полноценной площадкой для профессиональной ориентации подростков. Как отметили организаторы, именно такой формат передачи знаний «из рук в руки», от старших коллег к младшим, позволяет ребятам не просто узнать теорию, но и освоить реальные инструменты работы с медиаконтентом.

Мероприятие проходило с 10 по 13 ноября. Всего на участие в форуме поступило 62 заявки, а проект объединил 124 человека – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в сфере медиа. Такая связка «наставник – наставляемый» позволяет не просто учить, а передавать практические навыки из рук в руки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

В течение четырёх дней школьники создавали видеоролики на шесть острых социальных тем: о безопасном поведении в цифровой среде и кибербезопасности, о профилактике травли и культуре уважительного общения, о добровольчестве как способе позитивных изменений, о здоровом и безопасном образе жизни, о профилактике вовлечения несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ и о профилактике противоправного поведения. В форуме принимали участие федеральные эксперты в сфере медиа и молодёжной политики и региональные министры.

Третий день форума ребята провели в госмедиахолдинге: посетили редакцию ПАИ, студию телеканала «Первый Псковский», радиостанции «7 НЕБО» и «Серебряный дождь». Четвёртый день форума стал самым многолюдным: помимо школьников, к нему присоединились представители родительского сообщества и советники по воспитанию из школ.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.