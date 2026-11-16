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Общество

Скончался бывший сотрудник аппарата Псковского облсобрания Валерий Яковлев

На 83-м году скончался Валерий Александрович Яковлев, много лет посвятивший работе в органах власти Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области. Для Псковской области Валерий Яковлев остался прежде всего человеком, который вернул из небытия память о деревне Красуха.

Валерий Яковлев. Фото из канала Законодательного Собрания Псковской области в мессенджере MAX

Уроженец Порхова, он в 1966 году окончил историко-географический факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова и пришёл преподавать историю в Порховскую среднюю школу № 2. Там же, в школе, он создал поисковый отряд «Красные следопыты»: вместе с учениками собирал свидетельства о трагедии ноября 1943 года, когда немецко-фашистские оккупанты уничтожили мирных жителей Красухи.

Собранные порховскими поисковиками материалы были использованы съёмочной группой Центральной студии документальных фильмов при создании картины «Была на земле деревня Красуха». Съёмки проходили в 1969 году, в том числе на месте трагедии, а фильм вышел на экраны в том же году.

С 2018 года его каждый год 27 ноября, в день трагедии, показывают в кинотеатре Порхова. В том же 2018 году Валерий Яковлев вместе с Игорем Лагуниным выпустил документальную повесть «Была деревня Красуха».

Дальше его путь шёл через партийные и советские структуры. В 1968 году он возглавил отдел культуры Порховского райисполкома, с 1971 по 1984 год работал в Порховском районном комитете КПСС, затем перешёл в Псковский обком КПСС, где был консультантом Дома политического просвещения и заведующим сектором делопроизводства. С 1991 года он трудился в аппарате областного Совета народных депутатов, сначала главным специалистом-консультантом, затем заведующим сектором делопроизводства.

С 1 ноября 1994 года его профессиональная деятельность была связана с Псковским областным Собранием депутатов. За годы работы в аппарате он занимал различные должности, в том числе заместителя управляющего делами, руководителя сектора делопроизводства, заведующего отделом и заместителя заведующего отделом.

«Его работа требовала высокой ответственности, внимательности, организованности и глубокого знания порядка документационного обеспечения деятельности представительного органа власти. Валерий Александрович оставил заметный след не только в профессиональной деятельности, но и в истории Псковского края. Его поисковая работа помогла сохранить память о страшной трагедии Красухи и людях, чьи судьбы могли бы остаться неизвестными. Законодательное Собрание Псковской области выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Валерия Александровича Яковлева», – отметили в пресс-службе регионального парламента.

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