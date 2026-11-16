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Общество

Псковская молодёжь приняла участие в форуме по обмену опытом в «Сенеже»

Итоговый форум лидеров молодёжных советов компаний, собравший около 150 участников из 46 регионов страны, прошёл в мастерской управления «Сенеж» с 9 по 12 ноября. Организаторами выступили «Росмолодёжь. Профи» совместно с центром профессионального развития «Острова». Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото здесь и далее предоставили организаторы

Главной целью встречи стал обмен опытом, обсуждение актуальных вызовов в сфере молодёжной политики и совместная проработка решений, которые в дальнейшем можно масштабировать на регионы.

Псковскую область на форуме представили региональный координатор молодёжных советов Псковской области Анна Шершнёва, ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Псковской таможни Анастасия Артемьева и старший лейтенант внутренней службы, председатель молодёжного совета ГУ МЧС России по Псковской области Игорь Ежов.

По словам участников, программа форума позволила не только познакомиться с лучшими практиками коллег из других субъектов, но и переосмыслить роль молодёжных советов внутри компаний. «Мы приехали с запросом на конкретные инструменты, и здесь действительно удалось собрать их воедино – от механизмов вовлечения молодых сотрудников до способов выстраивать диалог с руководством. Особенно ценно, что каждую идею можно адаптировать под специфику нашего региона и наших предприятий», – отметила Анна Шершнёва.

Анастасия Артемьева, представлявшая Псковскую таможню, подчеркнула практическую направленность форума. «Для нас, как для представителей государственных структур, важно было увидеть, как молодёжные советы работают в бизнесе и некоммерческом секторе. Обмен опытом показал, что общие вызовы – удержание молодых специалистов, их мотивация и профессиональное развитие – решаются схожими подходами. Уверена, что часть форматов мы сможем внедрить у себя уже в ближайшее время», – сказала она.

Игорь Ежов в свою очередь обратил внимание на ценность горизонтальных связей, которые завязались на форуме. «За четыре дня мы успели не просто обсудить проблемы, но и сформировать рабочую сеть контактов с коллегами из десятков регионов. Это тот ресурс, который будет работать долго после завершения мероприятия. Совместные проекты, о которых мы договорились в «Сенеже», получат продолжение на местах», – поделился он.

Итогом форума стала не только серия разработанных рекомендаций и решений, которые участники увезли в свои регионы, но и общее понимание того, что молодёжные советы способны выступать полноценным субъектом молодёжной политики на уровне компаний и территорий. Организаторы отметили, что формат итоговой встречи позволил перейти от обсуждения к конкретным договорённостям, а география участников подтвердила востребованность такой площадки по всей стране.

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Псковская молодёжь приняла участие в форуме по обмену опытом в «Сенеже»

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