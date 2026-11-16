«Школа приёмных родителей»: полный гид по льготам для приёмных семей Псковской области

14:55, 16 ноября 2026, ПАИ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также семьи, принявшие их на воспитание, могут рассчитывать на целый комплекс мер поддержки в Псковской области: ежемесячное денежное содержание, льготный проезд, освобождение от оплаты ЖКУ, возмещение проезда к месту санаторно-курортного лечения и выплаты выпускникам. О том, как рассчитывается вознаграждение приёмным родителям, какие налоговые льготы им доступны и на какие меры поддержки могут рассчитывать многодетные семьи, в рамках проекта «Школа будущих родителей» рассказала начальник отдела опеки и попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Поленова.

Она пояснила, что опекунам, попечителям и приёмным родителям на содержание подопечного ребёнка ежемесячно выплачивается денежное содержание, которое зависит от возраста ребёнка и в среднем составляет 14 000 рублей в месяц; выплата ежегодно индексируется. Подопечные дети, обучающиеся в школах и учреждениях профобразования, имеют право на бесплатный проезд в городском, пригородном, а в сельской местности – межрайонном транспорте.

На период пребывания ребёнка в семье опекуна за ним сохраняется освобождение от оплаты ЖКУ – но только если в жилом помещении никто не остался проживать. При наличии путёвки в санаторно-курортное учреждение опекунам и приёмным родителям возмещаются расходы на проезд туда и обратно.

Отметим, проект «Школа приёмных родителей» направлен на информирование кандидатов в усыновители о процедуре усыновления, подготовке документов и мерах социальной поддержки для приёмных семей.

В рамках реализации программы на сайте ПАИ выходит серия интервью с ведущими экспертами, в том числе со специалистами органов опеки и попечительства, о требованиях к усыновителям, прохождении Школы приёмных родителей, юридических нюансах усыновления, а также о возможностях и перспективах для семей, принимающих детей на воспитание.