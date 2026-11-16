УФСБ объяснило, почему нельзя молчать о готовящемся преступлении

14:09, 16 ноября 2026, ПАИ

В Псковской области правоохранительные органы напоминают гражданам об ответственности за несообщение о преступлении. Речь идёт не о подозрениях, а о точном знании того, что человек готовит или совершил одно из тяжких преступлений. Этот материал – о том, как нужно действовать, если вы узнали о готовящемся преступлении, и об ответственности за молчание.



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области



















В Уголовном кодексе РФ существует статья 205.6, которая устанавливает наказание для тех, кто, обладая достоверной информацией, не сообщает в органы власти о готовящемся, совершаемом или уже совершённом деянии. Закон чётко определяет круг преступлений. В перечень входят террористический акт, содействие террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, прохождение обучения в целях терроризма, захват заложника, организация незаконного вооружённого формирования, угон судна. Также в список преступлений, о которых необходимо сообщить, входят незаконное обращение с ядерными материалами, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооружённый мятеж, диверсия, нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, а также акт международного терроризма.

Санкции за молчание суровы. Гражданину, не сообщившему о готовящемся преступлении, грозит штраф до ста тысяч рублей, принудительные работы на срок до одного года или лишение свободы на тот же срок.

«Если вам стало известно о планах совершить террористический акт, действовать нужно немедленно. Ситуация критическая, и от вашей бдительности зависят жизни людей. В первую очередь необходимо сохранить любые доказательства – переписки, записи разговоров, фото и видео. Не удаляйте ничего. Запишите все детали, которые помните: даты, имена и обстоятельства, пока память свежа. После этого ждите связи от следствия, вам могут перезвонить для уточнений», – отметили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

При этом категорически запрещено предпринимать самостоятельные действия. «Нельзя предупреждать человека, о котором вы узнали, – он может скрыться или уничтожить улики. Не пытайтесь отговорить его или остановить самостоятельно – это опасно. Не рассказывайте о своём обращении в органы знакомым и ни в коем случае не подходите к местам, где могут находиться взрывные устройства или оружие», – подчеркнули в ведомстве.

Главное правило безопасности – позвонить прямо сейчас. «Каждая минута промедления может стать фатальной. Лучше ошибиться и дать ложный сигнал, чем промолчать. Даже если информация кажется вам неполной или вы не уверены в деталях, сообщите о ней. Правоохранительные органы сами оценят степень достоверности и примут решение», – заключили в пресс-службе регионального УФСБ России.