Температурные качели ожидаются в Псковской области 17 ноября

14:24, 16 ноября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–12 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от –1 до +3 градусов, днём будет от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.

В Пскове температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днём прогнозируют от +3 до +5 градусов.