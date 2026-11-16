Температурные качели ожидаются в Псковской области 17 ноября
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области 17 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–12 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от –1 до +3 градусов, днём будет от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление будет низким.
В Пскове температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днём прогнозируют от +3 до +5 градусов.
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