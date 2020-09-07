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Общество

Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области выявили 749,4 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Этот показатель в регионе превышает общероссийский - 701,9, сообщили Псковскому агентству информации в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 7 сентября, в России заражены коронавирусной инфекцией 701,9 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 677,8). В СЗФО этот показатель равен 693,2 (667,3). На Северо-Западе на первом месте по этому критерию остается Ямало-Ненецкий АО (2 557,1), на втором – Республика Тыва (2 181,3), на третьем – Мурманская область (1 759,6).

Фото: ИЦК.

Наряду с Псковской областью общероссийский показатель заболеваемости превышен в Архангельской области (1 009,4), Республике Коми (802,5), Новгородской области (738,5), Ненецком автономном округе (725,5), Санкт-Петербурге (714,9).

Остальные регионы демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Республика Карелия (530,7), Ленинградская область (391,0), Калининградская область (360,3), Вологодская область (307,7).

За сутки из ковид-центра в Пскове не выписали ни одного пациента.

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