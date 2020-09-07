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Общество

Масштабная вакцинация от гриппа началась в Великих Луках

С 7 сентября в Великих Луках началась масштабная программа по вакцинации от гриппа. Великолучане смогут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Помимо этого, специально для удобства горожан вакцинация от гриппа будет проводиться и в мобильных прививочных пунктах.

11 и 12 сентября с 9:00 до 18:00 мобильный прививочный пункт будет работать на территории торгового центра «Апельсин», а 12 сентября с 9:00 до 14:00 сделать прививку от гриппа можно будет возле Дома культуры Ленинского комсомола.

Для вакцинации понадобится только паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. Вся процедура занимает от 10 до 15 минут.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные будут вакцинироваться только в поликлиниках. Жители младше 18 лет – в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

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