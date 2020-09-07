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Общество

Библиотекари из Пскова и Белоруссии проведут онлайн-встречу «Мосты дружбы»

10 сентября в 11:00 на странице «Библиотеки города Пскова» на YouTube пройдет онлайн-встреча «Мосты дружбы», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Мероприятие пройдет в рамках международного библиотечного проекта «Книжные мосты дружбы», организованного в рамках приграничного сотрудничества России и Белоруссии.

В мероприятии примут участие специалисты библиотек России из Пскова и Великих Лук, из Витебска, города-побратима Пскова, и Орши.

3 ноября 2000 года между Псковом и Витебском был подписан Договор о партнерстве без ограничения срока действия. 22 июня - 2 июля 2003 года молодые художники из Витебска принимали участие в Первом международном пленэре в городе Пскове. 2-12 июля 2003 года в Пскове проводился Второй международный детский пленэр городов-побратимов, куда приезжали и представители города Витебска. Делегация из Витебска с 20 по 25 июля 2003 года присутствовала на праздновании 1100-летия со дня упоминания Пскова в летописи.

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