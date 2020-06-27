«Тем временем. Смыслы» ушли с «Культуры»

17:28, 07 сентября 2020, ПАИ

На телеканале «Культура» в эфир больше не выйдет программа «Тем временем. Смыслы».

Телеканал «Культура» больше не будет выпускать телепередачу «Тем временем. Смыслы», которая выходила на экран с 2000 года (до 2018 года под названием «Тем временем»), сообщил на своей странице в Facebook бессменный ведущий программы Александр Архангельский.

«Начался новый сезон на канале «Культура». Но завтра некоторые из вас в привычное время включат телевизор — и не увидят нас», — написал Архангельский.

По каким причинам программу закрыли, ведущий не может сказать, так как сам не знает. В разговоре с корреспондентом РБК он сказал, что с ним на связь никто не вышел.

«Гипотетически могу предположить, что ушел весь таймслот, связанный с общественными программами. Я не вижу в сетке ни программы [Михаила] Швыдкого, ни программы [Виктора] Третьякова. Наверное, это все-таки закрытие некой тематической ниши и переход на другую тематическую нишу», — предположил Архангельский.

Также он отметил в Facebook, что «Смыслы» не исчезли и когда-нибудь и где-нибудь они проявятся, а теперь собирается начать сбор средств «на большой, сложный и дорогой в производстве документальный проект», который готов реализовать самостоятельно.

Александр Архангельский рассказал РБК о том, что проект будет посвящен истории голода 1932–1933 годов в Поволжье. «А дальше буду смотреть. Ничего драматического не произошло», — заметил телеведущий.

В настоящий момент РБК послал запрос в пресс-службу ВГТРК, которой принадлежит телеканал «Культура».