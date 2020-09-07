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Выжившая в столкновении авто с лосем женщина находится в состоянии средней тяжести

Фото ПАИ

Жительница Санкт-Петербурга, которая выжила в столкновении автомобиля с лосем, находится в Псковской областной клинической больнице в состоянии средней тяжести. От смерти ее спас пристегнутый ремень безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили осведомленные источники в медицинском учреждении.

Столкновение автомобиля Lifan с лосем произошло в ночь с 4 на 5 сентября на федеральной трассе Е-95 под Островом. В результате четверо человек, находившихся в машине, погибли на месте.

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