Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
210 523 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 38,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 270 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 030 690 человек, 843 277 – выздоровело, 17 871 – умер. В Псковской области выявлено 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.