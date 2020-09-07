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Общество

Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

210 523 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 38,7 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 270 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 1 030 690 человек, 843 277 – выздоровело, 17 871 – умер. В Псковской области выявлено 4 812 случаев заражения коронавирусом, 3 527 человек выздоровело, 65 – умерло.

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Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Поставка вакцины от коронавируса в регионы начнется на следующей неделе Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области превышает общероссийский 916 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё семь человек заболели коронавирусом в Пскове Более 5 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки 25 тысяч москвичей готовы протестировать вакцину от коронавируса Названа доля переболевших коронавирусом россиян Более 27,2 млн человек в мире заразились коронавирусом Губернатор поблагодарил псковичей за соблюдение требований Роспотребнадзора по организации учебного процесса
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