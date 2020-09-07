103 ТОСа работает в Псковской области

19:27, 07 сентября 2020, ПАИ

В настоящий момент в Псковской области действует 103 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), ещё 10 ТОСов проходят регистрацию. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время совещания с главами муниципальных районов и городских округов 7 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил руководителей муниципалитетов за активную работу на местах по созданию ТОСов. Он подчеркнул, что в конце 2019 года в Псковской области было создано всего около 40 ТОСов, а сейчас их в регионе 103.

«Это хороший результат, потому что развитая система территориального общественного самоуправления делает местное самоуправление более близким к населению», – отметил губернатор и призвал жителей районов активнее использовать этот ресурс для решения важных задач на конкретных территориях.