700 тысяч рублей выделили на ремонт дома культуры в поселке Сосновый Бор
Этой осенью в доме культуры в поселке Сосновый Бор Себежского района сделают текущий ремонт. 700 тысяч рублей выделили на эти цели по программе «Малая Родина», пишет газета «Призыв».
По программе отремонтируют санузлы, покрасят входную группу, частично покрасят фасад.
Работы закончат до 15 октября.
Сегодня, 7 сентября, Себежский район посетила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. «Здание прекрасное, востребованное, нужно изыскать средства и продолжить ремонт дальше», - отметила Жанна Малышева, осмотрев помещения дома культуры.