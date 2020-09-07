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Общество

700 тысяч рублей выделили на ремонт дома культуры в поселке Сосновый Бор

Фото: газета "Призыв".

Этой осенью в доме культуры в поселке Сосновый Бор Себежского района сделают текущий ремонт. 700 тысяч рублей выделили на эти цели по программе «Малая Родина», пишет газета «Призыв».

По программе отремонтируют санузлы, покрасят входную группу, частично покрасят фасад.

Фото: газета "Призыв".

Работы закончат до 15 октября.

Фото: газета "Призыв".

Сегодня, 7 сентября, Себежский район посетила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. «Здание прекрасное, востребованное, нужно изыскать средства и продолжить ремонт дальше», - отметила Жанна Малышева, осмотрев помещения дома культуры.

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