Псков на карте барной индустрии

20:36, 07 сентября 2020, ПАИ

Как псковичи становятся законодателями индустрии баров - колумнист ПАИ Никита Черкашин из гущи событий на MOSCOW BAR SHOW

Есть расхожее мнение, что лето - это отдельная жизнь. Стало быть осень - это начало новой.

Страх получить очередной сюрприз от 2020 года не позволяет двигаться в прежнем темпе, но сегодня новости, которые внушают надежду на светлое будущее.

С 8 по 10 сентября в городе Санкт-Петербурге пройдет уникальное по нынешним меркам событие - MOSCOW BAR SHOW. Это выставка барменского искусства, рестораций, управления, напитков и новых трендов этой широкой индустрии. Всё, что сейчас чувствует и делает бизнес, все его проблемы и решения, которые существуют на данный момент, пути развития и налаживания механизма работы баров и ресторанов (в том числе вашей любимой рюмочной за углом).

Встречи, мастер-классы, круглые столы, воркшопы, презентации, дегустации и огромный пул профессионалов. Всё это будет там в течении трёх дней.

Почему MOSCOW? Почему это важно и интересно, и причём тут Псков? Мы обязательно дадим ответы на эти вопросы. Наши читатели получат визу во внутреннюю кухню российской индустрии баров. Вы сможете узнать все из первых рук, увидеть то, что никогда не видели, и выслушать лидеров мнений.

Это будет десятый, юбилейный съезд. Работники псковских заведений уже устремились туда, и самое главное: профессионалы, которые родом из наших краёв, выступят одними из главных.

Один из них Артём Перук. Перечислю только некоторые его регалии.

- Бартендер (в три раза профессиональнее, чем обычный бармен) с 15-летним опытом работы и более чем 15 запущенными барами.

- Со-владелец мексиканской кантины Paloma Cantina и школы барного гостеприимства Bartenders Faqtory.

- Главный редактор самого масштабного барного портала пост-советского пространства «Bartenders School by Bacardi&Martini». Одним словом - очень крутой дядька.

Он сам и его коллеги представят специальный образовательный марафон под названием #ЯЛегенда.

Четыре презентации, четыре спикера, восемь часов в одной аудитории!

Так же мы сможем поговорить с Антоном Возрастовым. Он является лицом всеросийского сиропа DaVinci, и также имеет массу титулов.

Благодаря тому, что на площадке встречаются люди со всей России, именно здесь представители компаний могут охватить заведения со всех регионов страны, а также владельцев и сотрудников самых разных форматов баров и ресторанов. На MBS можно лично встретиться с очень крутыми людьми, представить свой проект и найти единомышленников, ведь не зря он входит в ТОР-5 мировых выставок по версии известнейшего портала Cocktails for You.

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