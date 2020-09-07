Школьную тетрадь 1935 года показал псковский архив

22:00, 07 сентября 2020, ПАИ

На обложке школьной тетради 1935 года печатали советы ученикам: как правильно сидеть за партой, как вести себя в школе или как организовать свое время при подготовке домашнего задания. Обложку тетради прошлого века продемонстрировал в своих соцсетях Государственный архив Псковской области.

«Начался новый учебный год. Школьники вновь сели за парты. Как выглядят их тетради? Котики, машины на обложках. На последней странице — таблица умножения или примеры написания букв. А знаете, что было на обложке 1935 года?» - написали специалисты.

В фондах Государственного архива Псковской области хранится школьная тетрадка 1935 года, на ее обложке даны советы ученику.

