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Общество

Школьную тетрадь 1935 года показал псковский архив

Фото: Государственный архив Псковской области.

На обложке школьной тетради 1935 года печатали советы ученикам: как правильно сидеть за партой, как вести себя в школе или как организовать свое время при подготовке домашнего задания. Обложку тетради прошлого века продемонстрировал в своих соцсетях Государственный архив Псковской области.

«Начался новый учебный год. Школьники вновь сели за парты. Как выглядят их тетради? Котики, машины на обложках. На последней странице — таблица умножения или примеры написания букв. А знаете, что было на обложке 1935 года?» - написали специалисты.

В фондах Государственного архива Псковской области хранится школьная тетрадка 1935 года, на ее обложке даны советы ученику.
 

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