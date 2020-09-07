Две трети горожан считают, что Псков не готов к транспортным картам

23:13, 07 сентября 2020, ПАИ

Две трети псковичей, поучаствовавших в опросе «Псковпассажиравтотранса», сомневаются в преимуществе транспортных карт над традиционными проездными. Об этом свидетельствуют данные опроса в группе предприятия в соцсети «Вконтакте».

На вопрос «Готов ли Псков к транспортным картам вместо проездных?» 65,28% пользователей (126 человек) ответили «Нет», 34,72 % (67 человек) ответили «Да».

В комментариях некоторые псковичи однозначно высказались против нововведения. «Мы же не в Москве и не в Питере. Зачем сравнивать. У них другая епархия», - отметила женщина.

Однако местные жители, знакомые с системой оплаты проезда в мегаполисах, рассказали о преимуществе карт. «Очень люблю систему проездных Санкт-Петербурга. Есть просто карта, по которой проезд чуть дешевле, чем по наличной или банковской карте, есть проездные на определенное количество поездок, есть безлимитные проездные. А ещё именные проездные для школьников и студентов», - пояснила Татьяна Петрова. Еще одна горожанка поддержала ввод безлимитного проезда, который доступен, к примеру, по карте «Подорожник» в Санкт-Петербурге. «Покупаешь на сутки или неделю. Накатал больше, чем оплатил – твоё счастье. А в конце срока проездной превращается в тыкву», - написала она.

Кроме того, жители города подчеркнули, что не совсем понимают, как будет работать транспортная карта, как будут оплачивать проезд льготные категории граждан, сохранится ли принцип работы проездных билетов. Псковичи попросили опубликовать более подробную информацию о принципе работы карты, чтобы предметнее оценить преобразование.

Ранее говорилось, что в регионе внедрят пять видов транспортных карт.