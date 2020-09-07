Глава ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии

23:55, 07 сентября 2020, ПАИ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире не является последней, и призвал мировое сообщество готовиться к новым эпидемиям, пишет РИА Новости.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии являются частью жизни. Но когда придет следующая пандемия, мир должен быть готов гораздо больше, чем он был готов сейчас», - подчеркнул Гебрейесус.

Он отметил, что здравоохранение является основой социальной, экономической и политической стабильности, в связи с чем необходимо вкладывать деньги в услуги по выявлению, предотвращению и борьбе с заболеваниями.

По замечанию генерального директора ВОЗ, позитивную динамику по коронавирусу сейчас показывают те страны, которые провели подготовительную работу после вспышек атипичной пневмонии, ближневосточного респираторного синдрома, кори, полиомиелита, Эболы, гриппа и других заболеваний.