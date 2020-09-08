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Грахов: Отопительный сезон в Псковской области начнётся в срок

Отопительный сезон в Псковской области начнётся в срок, заверил председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live.

Он отметил, что в 2019 году впервые за всю историю выдачи паспортов готовности всем муниципалитетам удалось получить их вовремя и в 100% случаев. Председатель комитета уточнил, что паспорт готовности подтверждает, что к 15 ноября муниципалитет готов к подаче тепла во все учреждения. 

«В этом году мы прилагаем все усилия, чтобы не ухудшить наш показатель предыдущего года. К тому же в этом году началась серьезная модернизация котельных либо для увеличения их мощности, либо по переводу их на газ», - отметил Грахов.

 

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