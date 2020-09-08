Грахов: Все проекты благоустройства в Псковской области завершатся до конца года

09:51, 08 сентября 2020, ПАИ

Все проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» и по проекту «Малые города и исторические поселения» в Псковской области завершатся до конца года, сообщил в эфире ПАИ-live председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов.

Он также напомнил, что в этом году регион на комфортную городскую среду получил 176 млн рублей. В рамках проекта по малым городам одобрение ещё в 2019 году получили заявки на Порхов, Изборск и Великие Луки.

«Мы подталкиваем подрядчиков, чтобы они закончили работы быстрее. Есть определенные сложности, в том числе с поставкой оборудования и материалов. Если в прошлом году по комфортной среде мы завершали работы в ноябре-декабре, то в этом году у нас все мероприятия где-то на 90% завершены уже сейчас. Есть еще несколько моментов, в частности, поставку ожидают в Великих Луках, плюс в Пскове сквер Энтузиастов расторговали поздно. Но у нас есть уверенность, что подрядчик надежный и в середине декабря проект будет закрыт», - отметил Грахов.