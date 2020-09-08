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Общество

Псковская область продолжит модернизацию систем водоснабжения и очистки

Псковская область готовит новые заявки по модернизации системы водоснабжения и водоочистки, сообщил в прямом эфире ПАИ-live председатель комитета по делам строительства и ЖКХ региона Сергей Грахов.

«В Порхове - реконструкция очистных сооружений. Это документация водоснабжения микрорайона Псковкирпич и водоснабжение в деревне Родина. Готовятся новые заявки и по Гдову и по Острову, по Пушкинским Горам», - сообщил Грахов.

Сергей Грахов отметил, что заявки по Псковкирпичу и Родине планируется подать в 2021 году, а в 2022 проекты исполнить. «Многие скажут, почему так долго. Отвечу: мероприятия масштабные, пока мы планируем завершить в 2022 году, но постараемся быстрее».

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