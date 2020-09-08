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Общество

Сергей Грахов объяснил, почему в Пскове демонтируют детские площадки

Председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Сергей Грахов в эфире ПАИ-live объяснил, почему в Пскове демонтируют детские площадки.

Он напомнил, что 1 июня вступил в действие регламент по детским площадкам. В связи с этим эксплуатация площадки допускается в течение срока, который указан в паспорте изделия, и не более.

«Если срок эксплуатации - 10 лет, то затем площадка должна быть демонтирована. То есть по прошествии 10 лет производитель не гарантирует, что площадка безопасна. Поэтому сейчас эти площадки демонтируют, чтобы взамен поставить новые. Таким образом, администрация Пскова поступает правильно», - подчеркнул Сергей Грахов.

 

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