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Общество

Жилой дом сгорел в Великолукском районе

В деревне Нивы Великолукского района сгорел жилой дом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар случился 7 сентября в 21:13. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и семь человек. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В тот же день в 18:26 на проспекте Ленина, 44 в Великих Луках в бесхозном строении огонь повредил кровлю на площади двадцать квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

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