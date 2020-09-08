Реформирование ГП и МП обсуждают на семинаре ФАС в Пскове

10:23, 08 сентября 2020, ПАИ

В центре внимания семинара ФАС, который проходит во вторник, 8 сентября, в Пскове сегодня будут находиться вопросы реформирования ГП и МП, а также картельные сговоры. Об этом сообщила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Семинар начал работать в понедельник, обсуждались вопросы приведения практики антимонопольного законодательства по СЗФО к единообразию. Сегодня обсуждается блок важных стратегических для ФАС задач, отметила Милонаец: реформа ГП и МП и картельные сговоры.

Ольга Милонаец отметила, что ФАС очень «осторожно действует при реформе», но работу властям нужно было начинать «уже вчера». «Мы подключились к этому вопросу и сегодня с коллегами из СЗФО тоже будем обсуждать, как мягко эту реформу провести», - сказала руководитель регионального УФАС.

В семинаре принимают участие сотрудники центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных управлений Северо-Западного федерального округа ФАС России, представители судебных и правоохранительных органов.