Пожар случился на балконе на улице Балтийской в Псковском районе

10:25, 08 сентября 2020, ПАИ

В деревне Борисовичи Псковского района на улице Балтийской, 6 в однокомнатной квартире на балконе сгорел мусор на площади два квадратных метра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошёл 7 сентября в 12:58. Для ликвидации возгорания привлекались три единицы техники и семь человек. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Кроме того, 8 сентября в 3:57 на улице Ижорского Батальона в Пскове на открытой территории горел пластиковый мусорный контейнер. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.