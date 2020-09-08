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Общество

Братчиков отчитал подрядчика за ремонт дворового проезда на улице Горького

Фото: ПАИ.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков во время рабочего выезда 8 сентября раскритиковал подрядчика, ответственного за ремонт дворовых проездов на улице Максима Горького, 35, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ.

Руководитель компании «Клининг Сити» Василий Иванков в свое оправдание отметил, что ремонт не завершили в срок (16 июля) «из-за финансовых сложностей». Подрядчик пообещал, что объект завершат к концу следующей недели и доведут до «идеального состояния».

Фото: ПАИ.

Кроме того, жительница района пожаловалась властям, что рабочие разрушили ступени у одного из подъездов и не привели их в порядок после завершения работ.

Глава Пскова Елена Полонская также выразила негодование по поводу этой ситуации.

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