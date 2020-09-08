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Общество

В Псковском ковид-центре за сутки не выписано ни одного пациента

В Псковском ковид-центре за сутки не выписано ни одного пациента, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 20 человек. Число смертельных случаев, связанных с этим заболеванием, не изменилось, их 65.

Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заболели 4 832 псковича, выздоровели - 3 527.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 1 554 случая, Великие Луки – 925, Бежаницкий район - 58, Великолукский район – 195, Гдовский район – 88, Дедовичский район – 75, Дновский район - 108, Красногородский район – 41, Куньинский район – 44, Локнянский район - 15, Невельский район - 151, Новоржевский район – 26, Новосокольнический район - 131, Опочецкий район – 49, Островский район – 349, Палкинский район - 55, Печорский район – 97, Плюсский район – 104, Порховский район - 170, Псковский район – 419, Пустошкинский район – 28, Пушкиногорский район - 12, Пыталовский район – 29, Себежский район – 37, Стругокрасненский район – 48, Усвятский район - 24.

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