Показом спектакля «Отелло» завершится благотворительная акция «Спасибо медикам» в Псковской области

11:05, 08 сентября 2020, ПАИ

8 сентября в 19:00 в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках благотворительной акции #СпасибоМедикам покажут спектакль «Отелло», на который приглашены сотрудники псковского COVID-центра. Этот спектакль – первая постановка знаменитой шекспировской трагедии в переводе Осии Сороки. Режиссер спектакля – Даниил Безносов, главный режиссер Краснодарского Молодежного театра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Перед показом состоится торжественная церемония передачи собранных за время проведения акции «Спасибо медикам» средств в Фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги». На эти деньги будут приобретены путевки для отдыха и реабилитации псковским медикам, пострадавшим от COVID-19.

С 11 июня в Псковской области проходила реализация благотворительного проекта #СпасибоМедикам Псковской области, организованного Театрально-концертной дирекцией совместно с администрацией региона. За это время состоялось два концерта: первый – 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» с участием известных псковских музыкантов, а второй – 29 августа в БКЗ филармонии с участием петербургской группы «Евгения Зима Band» и джазового дуэта Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. Оба прошли с большим зрительским успехом.

Параллельно с этим на сайте Театрально-концертной дирекции был организован сбор средств для псковичей в поддержку медиков региона. Окончательная сумма, собранная в рамках акции «Спасибо медикам», будет озвучена сегодня перед показом спектакля «Отелло» в Псковском театре драмы.