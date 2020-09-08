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Общество

Парковку обустроили во дворе дома на улице Юбилейной в Пскове

Фото: ПАИ.

На месяц раньше срока отремонтировали дворовые проезды на улице Юбилейной в Пскове. Сегодня, 8 сентября, работу подрядчиков проконтролировали глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Подрядчик выполнил работу быстро, слаженно. Жители даже не успели пожаловаться на щебень, как уже был положен асфальт», - прокомментировала ремонт дворовых проездов возле домов № 73-75, 81а-83 Елена Полонская.

Фото: ПАИ.

Кроме того, по желанию жителей во дворе обустроили парковку и спилили тополя. «Невозможно было раньше пройти по этой дороге, а она была всегда важна для жителей района», - подчеркнула глава города, депутат округа Елена Полонская.

Ремонтом занималась подрядная организация ООО «ДСМУ».

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