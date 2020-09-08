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Общество

Круговое движение не введено на перекрестке Инженерная – Индустриальная в Пскове

Фото с камеры Pskovline. 8 сентября.

В Пскове не введено круговое движение на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной, которое должны были запустить с 8 сентября.

С помощью сервиса онлайн веб-камер Pskovline можно увидеть, что ремонтные работы по организации кругового движения даже не ведутся. На перекрёстке по-прежнему готова лишь четвёртая часть круга.

Ранее сообщалось, что круговое движение на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной будет введено с 00:00 5 сентября. Затем было объявлено, что запуск кругового движения неправильно согласовали с подрядчиком, а верный срок введения кругового движения – утро 8 сентября.

После того как на перекрёстке организуют круговое движение, будет ликвидирован светофор, а движение пешеходов будет осуществляться согласно Правилам дорожного движения.

Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.

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