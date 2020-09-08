Полезный людям заповедник - новый директор «Полистовского» рассказал о своей работе

11:22, 08 сентября 2020, ПАИ

В августе этого года к обязанностям директора государственного заповедника «Полистовский» приступил Николай Павлович Кораблев. Представляем интервью с новым главным по заповеднику.

- Николай Павлович, откуда вы родом, как выбрали профессию, какое учебное заведение и по какай специальности оканчивали?

- Родился я в Великих Луках. Когда был ребенком, родители, окончив Великолукский сельскохозяйственный институт, уехали работать в Тверскую область — Центральный лесной заповедник. Оба - научные сотрудники. С детства меня покоряла преданность родителей своему делу, любовь к природе и желание ее изучать. Именно они предопределили мой жизненный путь. Поэтому сомнений в выборе профессии не было: я пошел по стопам родителей. Окончил Тверской государственный университет по специальности «биология». Затем в Тверском университете - аспирантуру при кафедре зоологии.

- Ваше первое знакомство с Полистовским заповедником, с чего оно началось? Какие исследования вами проводились, были ли они связаны с нашим заповедником?

- Моя кандидатская диссертация была посвящена изучению бобров. Изыскания для написания работы я проводил в разных заповедниках, том числе и в Псковской области. С 2018 по 2020 год, регулярно сюда приезжая, сотрудничал с заповедником. В 2005 году защитил кандидатскую работу, в 2017 - докторскую.

- Я правильно поняла, что ваш трудовой путь был связан с полученной специальностью?

- Да, разумеется. Я преподавал в Тверском государственном университете биологические дисциплины, экологию. После работы в Тверском вузе вернулся в родной Центрально-Лесной заповедник, где прошел путь от лаборанта до заместителя директора по науке. В 2007 году по семейным обстоятельствам переехал в Великие Луки. Преподавал в сельскохозяйственной академии биологические дисциплины, начинал в должности старшего преподавателя, заведовал кафедрой, был деканом факультета.

- Какова история вашего назначения на должность директора Полистовского заповедника?

- Решение о работе в заповеднике мной глубоко осмыслено. Расставаясь с работой в Центральном лесном заповеднике, я был уверен, что снова обязательно вернусь к любимому делу. В конце 2019 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ объявило конкурс на вакантную должность директора. Среди претендентов успешно прошел конкурсный отбор, и моя кандидатура была утверждена.

- Интересно узнать и о личной жизни нового руководителя. Растут ли в семье продолжатели вашего дела?

- У меня двое детей. Дочь - студентка Санкт-Петербургского государственного университета имени Герцена, факультет - дефектология. Сын - восьмиклассник. Жена - учитель химии, биологии, специалист высшей категории. Планирую обосноваться, решить необходимые организационные вопросы и перевезти семью в Бежаницы.

- Как собираетесь выстраивать взаимоотношения с районной властью и историко-культурным центром. Есть ли у вас точки соприкосновения по развитию туризма, предполагается ли совместная работа?

- Безусловно, обстоятельная беседа с главой состоится. В интересах администрации и заповедника укреплять тесное сотрудничество. На встрече детально обсудим все интересующие нас вопросы.

- Ваши основные направления в развитии заповедника?

- Будем реализовывать комплексный план развития. В него входит строительство новых экологических троп, визит-центра. Важной задачей является продвижение заповедника в список Рамсарских угодий. Это придаст нам более высокий природоохранный статус, послужит стимулом к дальнейшему развитию, укрепит международное сотрудничество.

- У предыдущих руководителей была налажена связь с местными ремесленниками. Планируете ли вы продолжать эту работу?

- Обязательно. В заповеднике уже создана надежная взаимосвязь с местным населением. Есть социальный запрос жителей деревень к такому взаимодействию. Будем продолжать развивать народные промыслы, проводить мастер-классы, авторские экскурсии, досуговые мероприятия - чаепития, беседы. Надо стремиться к тому, чтобы эта необходимая работа сделала заповедник еще более полезным населению.

Нина Егорова, газета «Сельская новь»