123 тысячи тонн зерна намолотили в Псковской области

11:35, 08 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области идёт уборочная кампания: на сегодняшний день в регионе намолочено 123,7 тысячи тонн зерна (71%) с площади в 40 тысяч гектаров, рассказал Псковскому агентству информации председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

По его словам, на данный момент сельскохозяйственные предприятия Псковской области собрали более 87 тонн овощей открытого грунта и накопали порядка 903 тонн раннего картофеля. Кроме того, валовое производство рапса составило более 14,6 тысячи тонн.

Лучшими муниципалитетами по урожайности зерна стали Пыталовский (30 тыс. тонн), Островский (16) и Палкинский районы (19). По урожаю картофеля лидируют Пушкиногорский (3 тыс. тонн), Островский (3,5) и Палкинский (2,5).

В 2020 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в Псковской области с учётом озимого сева составляет около 40,9 тысячи гектаров, рапса — 9 тысяч гектаров, картофеля — около 308 гектаров.