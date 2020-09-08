Более миллиона яиц ввезли в Россию через Псковскую область с начала года

11:33, 08 сентября 2020, ПАИ

С начала года в Россию через российско-латвийский и российско-белорусский участки госграницы РФ, расположенные в Псковской области, было ввезено 12 партий инкубационного яйца, или более миллиона штук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Восемь партий яиц следовали с территории Белоруссии в Ленинградскую область, одна партия – в Смоленскую область, а также три партии – из Германии в Омскую область.

После проверок Россельхознадзора все партии продукции были допущены к дальнейшему следованию в адреса получателей.