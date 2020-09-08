Великолукский сирота получил жильё благодаря прокуратуре

12:06, 08 сентября 2020, ПАИ

После вмешательства прокуратуры сирота из Великих Лук смог получить жильё, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Согласно решению жилищной комиссии, молодой человек был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилья, однако администрация Великих Лук не предоставила ему благоустроенное жилье.

В связи с этим прокурор обратился в Великолукский городской суд. Суд удовлетворил иск в полном объеме.