Минтруд назвал сроки каникул и праздничных дней в 2021 году

11:34, 08 сентября 2020, ПАИ

Минтруд РФ предлагает официально продлить новогодние выходные в 2021 году с 1 по 10 января. Исходный проект постановления правительства размещен на госпортале проектов нормативных правовых актов.

В 2021 году выходными днями могут стать следующие: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Отмечается при этом, что 31 декабря 2020 года пока остается рабочим днем.

Из-за совпадения некоторых праздников и выходных дней ведомством было предложено перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

Помимо этого, предлагается перенести выходной с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля.

Перечень выходных дней на 2021 год прописывался «с учётом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», заявляют в Минтруде.