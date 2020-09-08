Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW

11:45, 08 сентября 2020, ПАИ

Представители барной индустрии Псковской области принимают участие в десятом MOSCOW BAR SHOW, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит в Санкт-Петербурга с 8 по 10 сентября. MOSCOW BAR SHOW - это выставка барменского искусства, рестораций, управления, напитков и новых трендов этой широкой индустрии. Встречи, мастер-классы, круглые столы, воркшопы, презентации, дегустации и огромный пул профессионалов продлятся три дня.

В MOSCOW BAR SHOW принимают участие сразу несколько представителей ресторанов, баров и клубов Псковской области.

Колумнист ПАИ Никита Черкашин специально для читателей Псковского агентства информации покажет закулисье барного съезда и возьмет интервью у гуру этой индустрии, в том числе у того, кто начинал свою карьеру за барной стойкой в Пскове.