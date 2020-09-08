В Псковской области подведены итоги фотоконкурса «Мое село»

12:11, 08 сентября 2020, ПАИ

Региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Российское село» подвел итоги конкурса фотографий «Мое село», участниками которого могли стать люди разных возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Темой номинации «Созидательный труд крестьянина» было изображение человека-труженика, глубинной связи крестьянского труда с природой, уважением к земле, посевная и уборочная страда, радость урожая, появления потомства у животных, освоение новых технологий в сельском хозяйстве, естественный процесс приобщения к труду детей и трудового воспитания. В этой номинации первое место заняла Татьяна Шандромайло из села Середка Псковского района, второе место - Александра Пантелеева из Пскова, Наталья Подскребышева тоже из Пскова.

В номинации «Образ сельской семьи» рассматривались работы, отражающие традиции крепкой, многодетной, трудовой семьи и трудовых династий, крестьянского этикета, многообразной хозяйственной жизни крестьянского подворья, сочетания традиционных и современных черт в современном сельском быте. Первое место в этой номинации заняла Светлана Белугина из Куньинского района, поселка Ущицы. Второго места удостоена Анастасия Иванова из города Великие Луки.

В номинации «Мое любимое село» участники конкурса могли рассказать о своей малой родине, социально-культурной жизни села, его облике и достопримечательностях. Представленные в этой номинации фотоработы должны были отражать заботу жителей о благоустройстве сельского поселения, красоту окружающей природы, традиции соседского общения и взаимовыручки. В этой номинации первое место занял Владимир Лысый из города Великие Луки, второе место - Татьяна Шандромайло из села Середка Псковского района.

Как отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов, работы победителей, занявших первые места, будут направлены в Москву для участия в федеральном этапе фотоконкурса.

«Победители регионального этапа будут награждены дипломами и памятными призами. Большое спасибо всем участникам фотоконкурса. Каждая из работ заслуживает самой высокой оценки. Отдельное спасибо за проделанную работу нашему уважаемому жюри», - считает Андрей Карпов.

Он добавил, что фотографии победителей и наиболее яркие работы будут опубликованы на страницах социальных сетей.