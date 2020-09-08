Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесён на рассмотрение Псковского облсобрания

12:34, 08 сентября 2020, ПАИ

Вопрос об изменении численности депутатского корпуса внесён на рассмотрение регионального парламента и включён в повестку ближайшей сессии. Его авторами выступила группа депутатов от нескольких фракций. По решению Совета Собрания заседание назначено на 15 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы все ранее обсуждали возможность сокращения численности депутатов, я просил руководителей партий, представленных в областном Собрании, организовать такое обсуждение внутри фракций, со многими общался лично. Абсолютное большинство склоняется к тому, что вопрос актуален», - отметил спикер областного парламента Александр Котов, предваряя обсуждение.

В предложенном варианте изменений в устав области – 26 депутатов и прежняя структура равного представительства одномандатников и депутатов, избранных по спискам политических партий. «Это количество неслучайно и имеет объяснение. По моей просьбе избирательная комиссия представила несколько возможных вариантов нарезки избирательных округов. Было разное количество – 13, 14, 15, 16… Самая оптимальная нарезка получается при тринадцати избирательных округах. В этом случае все наши районы будут входить в состав округа целиком, не будет дробиться территория, как сейчас. В каких-то случаях в состав округа войдёт два района, где-то три», - сообщил коллегам Александр Котов.

Руководители политических партий высказались по обсуждаемому вопросу. Пётр Алексеенко отметил, что Бюро обкома КПРФ согласно с необходимостью сокращения депутатского корпуса, но предлагает иную схему, где количество депутатов, избранных по партийным спискам, сохранится прежним, а число одномандатников уменьшится вдвое. В этом случае количество округов сократится до 11.

Руководители фракции «Справедливая Россия» и ЛДПР подтвердили прежнее согласие, фракция «Яблоко» высказалась против сокращения численности.

Авторами законодательной инициативы выступила группа депутатов. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов предложил всем, «кто для себя считает этот вопрос важным», присоединиться к инициативе. На момент окончания заседания свои подписи под документом поставили заместители председателя Виктор Антонов, Борис Полозов, Юрий Сорокин и Виктор Остренко, руководители фракций Наталья Тудакова и Антон Минаков, депутаты Андрей Козлов, Владимир Яников, Анатолий Тиханов. Список будет открыт вплоть до начала сессии.

Всего в повестке заседания, открывающего новый парламентский сезон, 18 вопросов. Депутатам предстоит рассмотреть предложения администрации региона о новом размере взноса на капитальный ремонт и величине прожиточного минимума пенсионера – обе суммы высчитываются на основании утверждённых методик.

Кроме того, парламент рассмотрит проект закона об исполнении бюджета за 2019 год и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности госпрограмм – ранее вопросы были отложены из-за невозможности проведения обязательной процедуры публичных слушаний.

На первое после парламентских каникул заседание депутаты соберутся полным составом очно – того требует необходимость принятия решений по кандидатурам мировых судей, назначаемых тайным голосованием, но разделятся на два зала, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Связь между помещениями будет осуществляться в режиме видеоконференции.