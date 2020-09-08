Большинство российских туристов покупает страховку от COVID-19

12:45, 08 сентября 2020, ПАИ

Россияне, отправляющиеся на отдых в Турцию, не игнорируют приобретение страховки, покрывающей лечение от коронавируса. Об этом сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, пишет РИА Новости.

«В подавляющем большинстве российские туристы вылетают в Турцию со страховкой, покрывающей лечение от коронавируса, и прекрасно понимают, что меры безопасности нужно соблюдать», - рассказала агентству эксперт. При этом, по словам Осиповой, многие из них уже переболели COVID-19 в легкой форме.

Директор Альянса туристических агентств отметила, что правительство Турции предприняло необходимые меры безопасности, начиная от измерения температуры в аэропорту, правил дистанцирования на пляжах, у бассейнов и в ресторанах до изоляционных мер в отелях.

Ранее губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи заявил, что из более чем 336 тысяч российских гостей только у восьми был диагностирован COVID-19. «Я считаю, что статистика — восемь человек, заразившихся COVID-19, на 336 тысяч отдохнувших за август в Анталии российских туристов — очень позитивная», - прокомментировала Наталия Осипова.