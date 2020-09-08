«Азбуку интернета» подготовили для псковских пенсионеров-путешественников

12:45, 08 сентября 2020, ПАИ

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» – «Интернет для отдыха и путешествий: тонкости и полезные советы». Новый курс представляет собой комплект дополнительных материалов для обучения пользователей старшего возраста, уже освоивших базовые навыки работы на компьютере, и тех, кто стремится расширить свои знания и использовать больше возможностей, предоставляемых интернетом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда России, с помощью нового курса слушатели ознакомятся с наиболее удобными и популярными способами покупки железнодорожных и авиабилетов через интернет, узнают, как забронировать отель и билеты на экскурсию, в театр или музей в незнакомом городе. А главное, материалы обучающего модуля помогут все это сделать грамотно и безопасно.

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России на протяжении нескольких лет регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику модулей определяют слушатели курсов и пользователи интернета, направляя обращения через форму обратной связи на интернет-портале азбукаинтернета.рф. Здесь же размещены электронная версия базового учебника, все модули расширенного курса, а также полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы, – методические рекомендации для преподавателей по главам и наглядные пособия к каждому уроку.

Материалы программы «Азбука интернета» могут использовать преподаватели компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельных курсов по каждой теме, так и для организации дополнительных уроков.