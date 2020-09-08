0
13:51
До 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 9 сентября
12:34
Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесён на рассмотрение Псковского облсобрания
12:22
Михаил Ведерников встретился с новым руководителем управления спецпрограмм
12:11
В Псковской области подведены итоги фотоконкурса «Мое село»
11:59
ФОТОФАКТ: В Локне начался монтаж детской игровой площадки
11:45
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
11:35
123 тысячи тонн зерна намолотили в Псковской области
Еще новости
Общество

93% родителей выступают за очное обучение в школе

Большинство опрошенных россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста, выступили за очный формат обучения, который, по их мнению, дает лучшее качество образования, больше знаний и социализацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

93% россиян согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения. Около трети респондентов считают, что очный формат предпочтительнее, так как дает детям и подросткам общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%). Порядка 14% респондентов уверены, что родители не могут обучать детей так же эффективно, как учителя.

За обучение на удаленке высказались 4% респондентов, объясняя свою позицию тем, что при дистанционном обучении вероятность заразиться коронавирусом для детей меньше (69%), а взрослые получают возможность лучше контролировать их поведение (17%).

Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования, уверены 74% родителей <...>. Каждый десятый (12%) считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения.

Почти три четверти россиян (72%) уверены, что при соблюдении дистанции и норм санитарной безопасности в школах риск заражения незначительный. Около 16% респондентов придерживаются обратного мнения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

До 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 9 сентября
08 сентября 2020
До 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 9 сентября
Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесён на рассмотрение Псковского облсобрания
08 сентября 2020
Вопрос о сокращении численности депутатского корпуса внесён на рассмотрение Псковского облсобрания
Михаил Ведерников встретился с новым руководителем управления спецпрограмм
08 сентября 2020
Михаил Ведерников встретился с новым руководителем управления спецпрограмм
В Псковской области подведены итоги фотоконкурса «Мое село»
08 сентября 2020
В Псковской области подведены итоги фотоконкурса «Мое село»
ФОТОФАКТ: В Локне начался монтаж детской игровой площадки
08 сентября 2020
ФОТОФАКТ: В Локне начался монтаж детской игровой площадки
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
08 сентября 2020
Псковичи принимают участие в юбилейном MOSCOW BAR SHOW
123 тысячи тонн зерна намолотили в Псковской области
08 сентября 2020
123 тысячи тонн зерна намолотили в Псковской области
Парковку обустроили во дворе дома на улице Юбилейной в Пскове
08 сентября 2020
Парковку обустроили во дворе дома на улице Юбилейной в Пскове

Идет загрузка...