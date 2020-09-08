93% родителей выступают за очное обучение в школе

13:03, 08 сентября 2020, ПАИ

Большинство опрошенных россиян, имеющих детей или внуков школьного возраста, выступили за очный формат обучения, который, по их мнению, дает лучшее качество образования, больше знаний и социализацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

93% россиян согласны с тем, что школьникам в этом учебном году лучше вернуться к традиционному очному формату обучения. Около трети респондентов считают, что очный формат предпочтительнее, так как дает детям и подросткам общение и социализацию (30%), лучшее качество образования (20%), больше знаний (17%), прямой контакт с учителем (16%). Порядка 14% респондентов уверены, что родители не могут обучать детей так же эффективно, как учителя.

За обучение на удаленке высказались 4% респондентов, объясняя свою позицию тем, что при дистанционном обучении вероятность заразиться коронавирусом для детей меньше (69%), а взрослые получают возможность лучше контролировать их поведение (17%).

Переход школы, где учатся их дети, на дистанционный формат негативно сказался на качестве образования, уверены 74% родителей <...>. Каждый десятый (12%) считает, что смена формата никак не повлияла на качество обучения.

Почти три четверти россиян (72%) уверены, что при соблюдении дистанции и норм санитарной безопасности в школах риск заражения незначительный. Около 16% респондентов придерживаются обратного мнения.