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Общество

Самозанятых с низким доходом предложили освободить от налога

В Государственной Думе работают над законопроектом, предлагающим освободить некоторых самозанятых от налога на доход. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа.

«Мы с коллегами хотим предложить обнуление налога на профессиональный доход в случае, если доходы от деятельности самозанятого не превышают прожиточный минимум», - рассказал Алексей Чепа.

По мнению депутата, такие льготы помогут начинающему предпринимателю развить свое дело, поскольку при первых шагах доходы самозанятых невелики.

Законопроект планируют внести в Госдуму в осеннюю сессию этого года.

В Псковской области налог для самозанятых действует с 1 июля.

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