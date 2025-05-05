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Общество

Спецпоказ мультимедийного спектакля «80-лет Великой Победы» посетили семьи участников СВО

Специальный показ мультимедийного спектакля «80 лет Великой Победы» прошёл на территории Псковского кремля сегодня, 5 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Гостями мероприятия стали участники специальной военной операции, их семьи, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

«Мы особое внимание уделяем и нашим ребятам, которые на передовой, и их семьям. И очень важно, чтобы ребята знали, что их родные и близкие окутаны вниманием и заботой. Почему именно это мероприятие? Мы на самом деле все большие мероприятия, которые проводим или которые проходят в других городах, мы обязательно детишек наших героев туда отправляем, а это мероприятие как раз через Знамя Победы и связывает поколение победителей прошлого и наших героев, которые сейчас воюют и которые тоже обязательно победят», – рассказал журналистам в ходе пресс-подхода Михаил Ведерникова.

Спектакль посетили около 700 человек. Зрители увидели историю Знамени Победы благодаря современным мультимедийным технологиям. Это знамя было водружено над Рейхстагом 30 апреля 1945 года Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией.

Показы пройдут до 9 мая в 21:30 и 22:30. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Ранее сообщалось о программе культурных мероприятий в честь Дня Победы.

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Спецпоказ мультимедийного спектакля «80-лет Великой Победы» посетили семьи участников СВО

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