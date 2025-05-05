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Общество

Особый противопожарный режим сохраняется в Бежаницком округе

Особый противопожарный режим сохраняется на территории Бежаницкого муниципального округа в связи со сложившейся метеорологической обстановкой. На остальной территории Псковской области особый противопожарный режим отменён, напомнили жителям Псковской области в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение либо наложение на граждан штрафа до 15 тысяч рублей, а в период действия особого противопожарного режима им грозит штраф до 20 тысяч рублей, установленный статьёй 20.4 КоАП РФ.

В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Ранее сообщалось, что мороз до –4 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 6 мая.

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