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Фальшивые 5000 рублей изъяли в Пскове

Поддельную пятитысячную купюру принес гражданин в финансовое учреждение на Коммунальной улице 7 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Стражи порядка изъяли фальшивку и уже начали проверку по этому факту.

Подобное случается в Пскове не впервые, поэтому полиция напоминает гражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков:

1. Вспомнить, откуда вы получили купюру.

2. Обратиться в полицию.

3. Если вы видите, как кто-то передает фальшивые деньги, сразу примите меры, чтобы задержать этого человека: позовите охрану, нажмите тревожную кнопку, сообщите в полицию.

4. Не возвращайте поддельные деньги сбытчику. Лучше запомнить приметы и обратиться в полицию - это способствует скорейшему задержанию.

5. Для коммерческих организаций действуют те же правила.

6. Если вы используете фальшивые деньги для покупки или в банке, то также совершите сбыт фальшивки и будете привлечены к уголовной ответственности.

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