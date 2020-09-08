Общественная палата Псковской области возобновила личный прием граждан
Жители Псковской области могут лично обратиться к членам Общественной палаты с интересующими их вопросами. Общественная палата региона возобновила личный прием граждан, сообщает пресс-служба.
Прием граждан проводится каждый вторник и пятницу с 16:00 до 18:00. График приема можно найти на официальном сайте Общественной палаты Псковской области.
Члены Общественной палаты могут вести выездные приемы граждан, обращение может быть принято по телефону.
Прием граждан проходит по адресу: Псков, улица Советская, 20, второй этаж.