Общественная палата Псковской области возобновила личный прием граждан

14:01, 08 сентября 2020, ПАИ

Жители Псковской области могут лично обратиться к членам Общественной палаты с интересующими их вопросами. Общественная палата региона возобновила личный прием граждан, сообщает пресс-служба.

Прием граждан проводится каждый вторник и пятницу с 16:00 до 18:00. График приема можно найти на официальном сайте Общественной палаты Псковской области.

Члены Общественной палаты могут вести выездные приемы граждан, обращение может быть принято по телефону.

Прием граждан проходит по адресу: Псков, улица Советская, 20, второй этаж.