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Общество

В Великих Луках нет учителей с коронавирусом

В Великих Луках ни один из учителей, которые ведут уроки в школе, не болеет новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе городской администрации, пишет газета «Комсомольская правда – Псков».

8 сентября в Instagram-аккаунте главы региона Михаила Ведерникова появился комментарий от мамы одного из учащихся школы № 16 Великих Лук. Она утверждала, что в учебном заведении несколько учителей заболели коронавирусом. При этом она отметила, что ни один из классов не закрыли.

Михаил Ведерников поручил руководителю регионального комитета по образованию разобраться в вопросе и доложить об обстановке.

«Комсомольской правде – Псков» в приёмной школы сообщили, что директор учреждения находится на больничном, информацию об учителях, заболевших коронавирусом, никто не прокомментировал.  

Чуть позже пресс-служба администрации Великих Лук заявила, что, по их данным, в школе никто из учителей коронавирусом не болеет. Там добавили, что на данный момент готовится ответ от управления образования Псковской области.

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